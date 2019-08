Avis d'impôt sur le revenu, service de correction en ligne, solde à payer... Les dates clés de l'année fiscale

Pour mémoire, voici les dates passées :





• 1er janvier : début du prélèvement à la source de l'impôt sur les revenus. Application jusqu'au 31 août 2019 du taux de prélèvement calculé sur les revenus de 2017.





• 15 janvier : versement par le fisc d'un acompte de 60% de certaines réductions et crédits d'impôt (garde d'enfant par exemple) dont vous bénéficiiez en 2017 (une régularisation a ensuite eu lieu pendant l'été).





• 16 mai : date limite pour renvoyer votre déclaration de revenus en format papier 2018 permettant de calculer le montant de votre impôt mais aussi de votre futur taux de prélèvement à la source. La plupart des contribuables étaient de toute façon obligés de déclarer en ligne (ils disposaient alors de quelques jours supplémentaires pour accomplir cette démarche).





• Du 21 mai au 4 juin : dates limites pour remplir votre déclaration de revenus en ligne. Les échéances dépendant du département de résidence : le 21 mai pour ceux portant les numéros 1 à 19, le 28 mai pour les numéros 20 à 49 et le 4 juin pour les numéros 50 à 976.





• 24 juillet : remboursement par le fisc du solde des crédits et réductions d'impôt portant sur vos dépenses de 2018 et ayant donné lieu à un acompte de 60% en janvier. Le complément vous a donc été versé mais si, à l'inverse, vous aviez bénéficié d'un avance à laquelle vous n'aviez en fait pas le droit, vous devrez la rembourser en septembre. Les autres crédits et réductions d'impôt ont été totalement versés en une fois. En outre, restitution de sommes éventuellement prélevées en trop par rapport à votre impôt réellement dû et désormais connu.