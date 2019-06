Canicule : 6 conseils pour rafraîchir son intérieur sans se ruiner

► Débranchez vos appareils électroniques

On y pense peu, mais ils sont des sources importantes de chaleur lorsqu'ils restent allumés trop longtemps. Ordinateur, télévision, box internet, chargeur de téléphone, four micro-ondes, etc. Les éteindre limite non seulement la diffusion de chaleur, tout en réduisant votre facture d'électricité à la fin du mois. Laisser ses appareils en veille coûtent en moyenne 86 euros par an à un foyer en France, selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Enfin, attention à la poussière ! Elle favorise les "surchauffes". Un petite coup de chiffon peut s'avérer utile.