Canicule : les fabricants de pains de glace et de glaçons connaissent un grand succès

Les pains de glace et les glaçons sont indispensables pendant la canicule. Les bars et les restaurants augmentent leurs consommations pendant la période de forte chaleur. Une aubaine pour cette PME de Saint-Péray, en Ardèche, qui est spécialisée dans la fabrication de pains de glace et de glaçons. Ses frigos tournent à plein régime et ses commandes ont doublé voire triplé. En 2017, la société a fabriqué 700 tonnes de glace et espère battre un nouveau record cette année 2018.



