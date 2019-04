Carburant, entretien, assurances... : posséder une voiture coûte de plus en plus cher

Selon les calculs de l'Automobile club association (ACA), une association de défense des automobilistes,le budget consacré à la voiture a explosé en 2018, en raison notamment de la hausse des prix des carburants et des taxes qui y sont liées.





Selon cette "photographie annuelle" publiée ce mercredi, le prix du sans plomb 95 hors taxe a ainsi augmenté de 15,4%, celui du gazole de 22,5%. Au-delà des cours du pétrole, un marché mondial, l'association a de nouveau dénoncé un "délire fiscal", pointant les taxes qui ont grimpé de 6% pour l'essence et 12,9% pour le gazole. Les dépenses d'entretien sont également en hausse de 3,4% à 3,8%, les primes d'assurance de 2,5%, soit plus que l'inflation (1,8%). A l'inverse, le péage (+1,36%) et le garage de la voiture (+1,57%) restent en dessous, d'après l'ACA.





Le budget 2018 pour une Renault Clio a augmenté de 12,7%, mais le modèle choisi par l'association est plus haut de gamme : la finition utilisée l'année passée était la Zen, arrêtée depuis. "Pour coller au report des acheteurs", la nouvelle Clio testée dans l'étude est équipée de la finition Intens. Le même choix a été effectué pour la Peugeot 308 (+10,3%). Le budget pour une Logan diesel, modèle inchangé, a augmenté de 0,3%, celui de la Prius a même baissé de 1,1% grâce à une bonne valeur de reprise à quatre ans.









