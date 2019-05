Carburant : une station d'essence low-cost sur l'autoroute A6

Le prix du carburant n'a cessé d'augmenter et le tarif de l'essence est à son plus haut niveau depuis six ans. Fort de ce constat, une société d'autoroute a ouvert une station-service low-cost sur l'A6, entre Paris et Lyon. Elle propose aux automobilistes de faire le plein d'essence à un prix raisonnable.



