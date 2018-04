Oubliez le Black Friday, place aux "French days"

Six grandes enseignes ont annoncé ce jeudi qu'elles lançaient"Les French Days". Il s'agit d'une "opération promotionnelle de printemps destinée à valoriser le e-commerce français", indiquent-elles dans un communiqué.





Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé se sont donc unis pour ce qu'ils présentent comme le "Black Friday à la française", du nom de cette période de soldes monstres sur l'électronique, l'électroménager, etc... organisée en novembre et à laquelle ont déjà succombé les consommateurs français.





L'opération se tiendra pour la première fois du 27 avril au 1er mai avec l'intention d'installer ce rendez-vous de façon récurrente.