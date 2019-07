Carte bancaire : comment la choisir

Ce qui compte avant tout, c’est de choisir la carte bancaire la plus en adéquation avec ses besoins en termes de plafonds, d’assurances et de services. Ainsi, si vous avez du mal à tenir vos comptes et préférez toujours savoir où vous en êtes de vos dépenses, vous préférerez le débit immédiat au débit différé.





En ce qui concerne la gamme de carte la plus adaptée, sachez d’abord que toutes les banques ne proposent pas toutes les gammes de carte bancaire. En outre, certaines banques comme les banques en ligne imposent des conditions d’éligibilité pour l’obtention des cartes les plus haut de gamme. Les banques de réseaux les facturent elles à des prix très élevés qui s’avèrent être prohibitifs pour les plus petits revenus.





La gamme de la carte bancaire n’est pas qu’un signe extérieur de richesse, loin de là. Les cartes bancaires, selon la gamme à laquelle elles appartiennent vous permettent de bénéficier de nombreux avantages : plafonds de paiement et retrait plus élevés et facilement modifiables, assurances pour vos voyages, location de voiture et séjours au ski, garantie pour vos achats sur Internet, réductions auprès de partenaires, services de conciergerie, invitation à des événements confidentiels, etc. Si vous avez un petit budget et que vous ne partez quasiment jamais en vacances à l’étranger, une carte haut de gamme est inutile et une classique suffira amplement. À l’inverse, si vous partez tous les hivers au ski, que vous faites au moins un voyage à l’étranger par an et que vous avez l’habitude de louer des voitures, une carte haut-de-gamme s’impose.





