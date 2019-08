Cartes de fidélité : à qui profitent-elles vraiment ?

Les cartes de fidélité, neuf citoyens sur dix en possèdent au moins une. La grande distribution est le secteur qui en offre le plus. Les enseignes restent discrètes sur les bénéfices, mais d'après nos informations, un client fidèle dépense deux fois plus qu'un client lambda. Pour pousser davantage à la consommation, à chaque passage en caisse, les magasins exploitent les données des clients.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.