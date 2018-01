Cash-back ou comment retirer de l'argent chez votre commerçant dès samedi, sauf que rien n'est prêt

Presque tout est encore à définir. "Il reste à traiter la question du logiciel de caisse. Lorsque vous payez 40 euros et demandez 20 euros en liquide, comment doit-on comptabiliser ces 20 euros ? Car ils ne peuvent pas entrer dans le chiffre d’affaires du commerçant…. Nous devons aussi réfléchir aux équipements nécessaires, nous devons nous assurer que le cadre mis en place sera sain et ne donne pas lieu à des abus" explique-t-on à Bercy. "Il faut déterminer un cadre juridique, et désigner un ou des fournisseurs de moyens techniques."





Le ministère n’est pas non plus capable de dire si les commerçants désireux de proposer ce service devront changer leurs caisses ou leurs terminaux de carte bancaire, ni combien cela leur coûtera. "Le commerçant devra s’équiper des moyens nécessaires mis en place pour assurer le service. Notre objectif est de rendre cela accessible au plus grand nombre. Mais cela représentera forcément un investissement pour le commerçant. Je pense que ce seront surtout les grands magasins qui proposeront ce service" explique-t-on à Bercy. "Apparemment les commerçants n’auront pas besoin de faire d’investissements supplémentaires, affirme Francis Palombi. Même s’il faudra certainement faire une mise à jour des terminaux bancaires." Les deux parties ne sont donc pas tout à fait sur la même longueur d'ondes. En conclusion : que ce soit les modalités d’application ou les éventuels coûts, rien n’est clair ou en tout cas rien n’a été tranché.