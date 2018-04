Ce qu'il faut savoir pour acheter un bon barbecue

La douceur du climat et le soleil donnent envie de faire un barbecue. Pour cela, visite dans ce magasin de Saint-Jean-de-Védas dans l'Hérault, où on a l'embarras du choix. On y trouve des appareils fonctionnant au gaz, au charbon ou électrique. Le prix varie aussi allant d'une centaine d'euros à 1 700 euros pour le dernier né, entièrement équipé.