Ce retraité est un véritable baromètre du pouvoir d’achat des seniors

Pour chercher ce qui cloche, Laurent s'est donc plongé dans les archives de ses charges fixes. Bingo : le prix de son assurance a augmenté de plus de 700 euros en cinq ans, ses factures d'eau ont augmenté de 500% uniquement pour le prix de l'abonnement, son électricité lui coûte 200 euros supplémentaires par an au titre de "la hausse de la contribution au service public" (inscrite en petit au bas de la facture)... Laurent a fait ses comptes en mettant cela bout à bout pour le résultat suivant : en un an, il perd un peu plus de 1.000 euros. Et ce n'est pas tout.

Avec les changements liés à la CSG (contribution sociale généralisée), le montant de sa retraite "se retrouve amputée de 1.273 euros par an", assène-t-il, documents à l'appui, pour en arriver au bilan d'une perte annuelle de 2.266 euros, entre la hausse de ses charges fixes et la baisse de sa pension. "D'année en année, de décennie en décennie, on tire toujours vers le bas, et ça m'inquiète, pour mes enfants et mes petits enfants, reprend-il. Parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va. Est-ce que ça va s'arrêter un jour ?".