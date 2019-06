Cerises françaises : pourquoi sont-elles plus chères ?

En cette période de l'année, les cerises ont commencé à faire de l'oeil sur les étales. Mais attention aux prix. Ils peuvent passer du simple au triple. Pour cause, face leurs concurrents turques, espagnoles, et même italiens, nos producteurs ont décidé de jouer la carte de l'excellence. Ils ne produisent que 35 000 tonnes de cerises par an contre 650 000 tonnes pour la Turquie.



