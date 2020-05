Le chômage partiel pour les particuliers employeurs reconduit en mai : comment effectuer la déclaration ?

L'employeur peut néanmoins recourir au chômage partiel pour payer malgré tout son salarié privé de travail. Appelant cependant les familles qui peuvent financièrement se le permettre à participer à la solidarité nationale, les pouvoirs publics les "invitent à déclarer et à verser l’intégralité de la rémunération du mois" à leur salarié, et ce "même si toutes les heures déclarées n’ont pas été travaillées". Il appartient aux particuliers employeurs ne souhaitant pas prendre à leur charge les heures non travaillées de mettre en place un chômage partiel pour que le salarié soit quand même rémunéré. Qu'ils déclarent sur la plateforme du Cesu ou de Pajemploi, il est demandé aux particuliers employeurs de faire l'avance de ces heures, qui leur seront ensuite remboursées.

C'est l'une des conséquences en cascade du coronavirus. La plupart des employés à domicile (600.000 personnes travaillant quotidiennement) et les assistantes maternelles (450.000) peuvent eux aussi se retrouver momentanément sans activité. Les trois millions de particuliers employeurs, dont un grand nombre sont encore actuellement chez eux depuis le déconfinement (qu'ils soient en télétravail ou arrêtés) ont en effet moins, voire plus du tout, besoin de faire appel à leur garde d'enfants, assistante maternelle ou encore femme de ménage.

Voici comment bénéficier de ce dispositif qui nécessite d'effectuer deux déclarations :

• Il convient tout d'abord de déclarer et payer l'intégralité des heures réellement réalisées par le salarié pendant le mois d'avril, sur le modèle habituel de déclaration.

• L'employeur devra en outre indiquer le nombre d'heures prévues et non travaillées sur une déclaration spécifique, baptisée "formulaire d'indemnisation exceptionnelle Covid-19", et désormais disponible sur les deux plateformes.

→ Si vous déclarez via le Cesu, vous pouvez cliquer ici pour accéder au formulaire

→ Via Pajemploi, c'est là

A noter que ce formulaire d'indemnisation exceptionnelle nécessite une authentification à l'aide de l'identifiant et du mot de passe Pajemploi ou Cesu. Les employeurs n'ont ainsi ensuite qu'à sélectionner le salarié concerné et à saisir le nombre d'heures et le salaire horaire net.