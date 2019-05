Charcuterie : les prix vont-ils flamber ?

Le porc est un produit ancré dans nos habitudes alimentaires. Or, depuis un mois, les grandes marques de charcuterie s'achètent 25% plus cher. Cette hausse des prix reste encore limitée pour les consommateurs, mais le cours va continuer de flamber. Une aubaine pour nos éleveurs et une mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat des consommateurs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.