Chèques, remboursements... Ces départements font leur maximum pour vous faire venir en vacances

Les initiatives des départements et des régions se multiplient pour inciter un maximum de touristes français à passer des vacances sur leur territoire. Et, au passage, leur faire dépenser de l'argent chez les hôteliers, restaurateurs et professionnels des loisirs, sortis exsangues du confinement.

Afin de pousser leurs visiteurs à débourser un peu plus que prévu, de nombreuses collectivités proposent ainsi de prendre en charge une partie des frais, via la distribution de chèques vacances, de bons cadeaux ou sous la forme de remboursement. Ces initiatives sont cependant soumises à différentes conditions liées par exemple au fait d'avoir été exposé au coronavirus dans son travail, d'avoir des ressources modestes ou encore de passer un minimum de temps sur place. Voici quelques exemples (liste non exhaustive) de ces initiatives.