Cigarettes : les ventes chutent dans l'Hexagone, au profit de l'Espagne

Environ 8 500 bureaux de tabac ont disparu en 20 ans dans l'Hexagone. Et à l'heure où le gouvernement envisage d'augmenter à 10 euros le paquet de cigarettes, l'inquiétude des buralistes ne se calme pas. Les clients, eux, préfèrent traverser la frontière avec l'Espagne pour payer moins de taxes, quitte à faire plusieurs kilomètres de route. Là-bas, le prix des cartouches est quasiment réduit de moitié.



