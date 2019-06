Combien coûte vraiment une semaine de vacances à la plage ? On a simulé les tarifs à Noirmoutier et Sainte-Maxime

Sauter dans les vagues revient-il vraiment moins cher que dévaler les pistes enneigées, comme le dit l'adage populaire ? Tout dépend évidemment des stations balnéaires ou de ski où vous passez vos vacances. Afin d'avoir une idée du budget dépensé par les estivants, LCI a cherché à réserver une maison à quelques minutes à pied de la plage dans deux régions contrastées : la Côte d'Azur et la Vendée.





Nous avons ainsi simulé ce lundi 24 juin 2019, pour un séjour d'une semaine se déroulant au cœur de l'été du samedi 20 au samedi 27 juillet, la réservation non seulement d'une maison pour deux adultes et deux enfants mais aussi l'inscription à des stages de voile pour les deux jeunes vacanciers de 5 et 8 ans. Nos calculs ne prennent donc en compte ni le transport, ni les repas, ni les à-côtés. Il faudra donc les ajouter en espérant notamment que votre budget glaces et chouchous achetés depuis votre serviette de plage restera raisonnable.