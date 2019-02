Combien coûte vraiment une semaine de vacances au ski ? On a testé les tarifs à Tignes et au Mont-Dore

Le plaisir de dévaler les pistes enneigées a un coût. Qui varie sensiblement selon la station de ski choisie. Pour évaluer l'ampleur de la dépense et vérifier l'adage "le ski, c'est hors de prix", LCI a simulé une réservation dans deux régions différentes pour deux adultes avec deux enfants.





Nous avons ainsi recherché ce mercredi 13 février, pour un séjour du samedi 2 au samedi 9 mars (qui correspond à la deuxième semaine des vacances scolaires de la zone C, comprenant notamment l'Ile-de-France), les prix d'un logement pour quatre personnes directement loué à un particulier, de la location du matériel, de l'achat des forfaits pour les remontées mécaniques et enfin celui des cours pour les enfants à l'école de ski. Nous n'avons pas intégré le transport, la nourriture et les petits à-côtés.





Destination les Alpes du Nord et son immense domaine skiable pour notre première simulation, portant sur la station de Tignes. La facture virtuelle pour cette semaine de vacances atteint 2.687 euros. Notre second test a quant à lui concerné la station auvergnate du Mont-Dore, au cœur du massif du Sancy. Ce séjour-là aurait été exactement un tiers moins cher, à 1.770 euros, si nous l'avions réellement réservé.





Voici les détails de nos calculs.