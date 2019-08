Combien dépensez-vous en fruits et légumes chaque mois ?

A noter que les tarifs moyens des fruits n'ont pas suivi la même évolution que ceux des légumes dans ce panel. Les premiers ont baissé en moyenne de 4% en agriculture conventionnelle et de 8% en bio. Les seconds ont, aux contraire, augmenté de 10% en conventionnel et 2% en bio.





Les plus fortes augmentations par rapport à l'an dernier concernent pour le non bio : les cerises (7,64 euros/kilo, + 27%), les pommes de terre (1,81 euro/kilo, +40%) et les tomates (2,45 euros/kilo, +30%) ; pour le bio : les poires (6,06 euros/kilo, +20%) et les courgettes (3,57 euros/kilo, +16%). Les plus fortes baisses ont quant à elles été observées, pour le non bio, sur les pommes (2,28 euros, -16%) et les pêches (2,77%, -16% également) ; pour le bio sur les pêches (5,17 euros/kilo, -31%) et les aubergines (4,08 euros/kilo, -11%).