Mener à bien votre parcours d'achat dans le neuf : 6 règles d'or à respecter

Le maître-mot est la patience. Que ce soit pour y vivre ou pour en tirer un revenu locatif, acheter un appartement neuf demande du temps car "entre le moment où vous trouvez votre bien et le moment ou vous aurez les clés, il s'écoule généralement entre un an et demi et deux ans et demi ou trois ans", prévient Olivier Marin, journaliste spécialisé en immobilier, rédacteur en chef d'Explorimmoneuf et auteur du Mémo de l'Immo (Editions du Mécène), un guide pratique destiné à ceux qui veulent acheter, louer ou investir. De la découverte des plans à la remise des clés en passant par l'obtention du prêt immobilier, voici les étapes par lesquelles vous passerez.