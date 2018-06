Comment expliquer la hausse des tarifs réglementés du gaz ?

Le ministère de la Transition écologique et solidaire a annoncé une hausse de 7,45% du prix du gaz au 1er juillet 2018. Les factures annuelles des foyers qui utilisent une chaudière à gaz vont ainsi grimper de 90 euros en moyenne. Cette augmentation concerne les tarifs réglementés et fluctuants d'Engie. Pourtant, aucune pénurie d'énergie n'est en vue. Quelles sont les raisons de cette flambée du prix du gaz ?



