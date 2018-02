Comment expliquer le succès des laits végétaux ?

D'après le chiffre publié par le Syndicat des fabricants de lait de consommation en 2016, nous en buvons en moyenne 53 litres par an et par personne. Notre consommation de lait est supérieure à celle de nos voisins européens. Toutefois, elle baisse d'année en année au profit des boissons végétales, qui sont de plus en plus prisées. Mais, ces dernières sont-elles vraiment bénéfiques pour notre santé ?



