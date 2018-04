Comment fabrique-t-on le papier toilette ?

Un ménage consomme en moyenne 120 rouleaux de papier par an. Si l'épaisseur, la douceur et la résistance sont souvent les critères les plus cités pour qualifier le produit, les industriels ne cessent de nous surprendre avec de nouvelles idées. Couleurs, motifs, parfums …, les innovations en matière de papier toilette sont de plus en plus nombreuses. Le prix d'un rouleau, lui, peut varier de 0,17 à 0,86 euros. Que sait-on finalement sur la réelle composition du papier toilette ?



