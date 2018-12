Comment fonctionnera le prélèvement à la source pour les retraités, les indépendants et les chômeurs ?

Pour les travailleurs indépendants, leurs impôts seront prélevés par l'administration fiscale sur leurs comptes en banque de manière mensuelle ou trimestrielle. Pour les retraités, ils seront prélevés sur leurs pensions. Et pour les 1,7 million de chômeurs qui payent l'IR, leurs impôts seront prélevés directement par Pôle emploi sur leurs indemnités chômage.



