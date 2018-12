Comment payer moins d’impôts sur le revenu ?

La défiscalisation consiste à investir dans des placements qui permettent de faire fructifier votre argent tout en minimisant votre impôt sur le revenu. Il faut distinguer les placements défiscalisants immobiliers des placements défiscalisants mobiliers.





Pour l’immobilier, parmi les dispositifs les plus connus, il y a la loi Pinel permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt de 12, 18 ou 21 % du montant investi. En contrepartie, le contribuable doit notamment s’engager à louer son bien immobilier loi Pinel pendant une durée de 6, 9 ou 12 ans. De nombreux autres dispositifs de défiscalisation immobilière existent comme la loi Malraux, les groupements forestiers et viticoles ou encore le statut LMNP (location meublée non professionnelle).





Pour les placements mobiliers, vous pouvez par exemple profiter cette année d’une réduction d’impôt sur le revenu correspondant à 25 % des montants investis en fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et en fonds d’investissement de proximité (FIP). Ou encore d’investir dans les Sofica pour soutenir le cinéma français et bénéficier d’une réduction d’impôt de 48% des montants investis. Découvrez notre sélection de 10 placements pour réduire vos impôts.