Comment peut-on se débarrasser de nos pièces de centimes ?

A Clermont-Ferrand, on a trouvé les moyens de se débarrasser des petites pièces qui encombrent nos poches et nos porte-monnaies. Plus rapide et plus hygiénique, l'on peut par exemple régler nos achats auprès de boulangeries équipées de monnayeur. Autre option, les automates installés à l'entrée des hypermarchés comptent et transforment nos centimes en bons d'achat. A la Poste également, l'on peut utiliser toutes nos petites pièces de monnaie auprès des affranchisseurs automatiques.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.