Comment réduire sa facture de chauffage ?

La question du coût de chauffage en hiver est cruciale pour de nombreux foyers à la recherche d’économies. Voici nos conseils pour faire le bon choix et vous permettre de vous faire un avis.

Plus performante, silencieuse mais aussi compacte et peu onéreuse, la chaudière OMEO CONFORT est domotisée : elle est couplée à des robinets thermostatiques préprogrammés. Pourquoi chauffer une buanderie à la même température qu’une salle de bain ? Grâce à ces robinets, la chaleur est modulable pièce par pièce, selon vos besoins. Cette programmation permet également de diminuer la température ambiante en cas d’absence ou durant la nuit. Puis de retrouver la chaleur d’usage souhaitée en rentrant chez soi, au saut du lit, etc. Pratique, les robinets se ferment automatiquement dès l’ouverture d’une fenêtre. Le remplacement des robinets manuels par des robinets thermostatiques, vous permettra d’effectuer de vraies économies d’énergie.

La chaudière à gaz OMEO CONFORT se distingue nettement en vous permettant, notamment, de réaliser jusqu’à 40% d’économie grâce à sa logique de fonctionnement écologique : contrairement à une chaudière conventionnelle qui ne brûle pas l'intégralité du gaz qu’elle consomme, la chaudière à condensation d’ OMEO utilise ces gaz non brûlés et les réintègre dans le corps de chauffe. Evitant le gaspillage, cette technique permet à la fois de réaliser d’importantes économies d’énergie et d’améliorer les performances du chauffage d’environ 20% en comparaison avec une chaudière standard.

Aussi performant soit-il, un système de chauffage ne produit une performance optimale que s’il est installé par un professionnel compétent. Or, la durée moyenne d’expérience des installateurs d’OMEO, partenaire d’ENGIE, est de plus de 15 ans. Cette expérience est un gage d’expertise et de sécurité. De plus, chaque installateur bénéficie d’une formation continue pour améliorer ses connaissances et être à la pointe de la technologie.

Choisir OMEO, c’est aussi fait le choix de la tranquillité. Gage de sécurité : lors de l’installation, OMEO ne vous demandera aucun acompte, le premier paiement pouvant être reporté à 6 mois. Vous faites donc d’abord des économies avant de rembourser votre matériel. En faisant confiance à OMEO, vous vous assurez aussi de la qualité et de la réactivité du service après-vente, qui peut intervenir sous 24 à 48h, et d’un véritable suivi post travaux à travers une enquête de satisfaction pour s’assurer du bon fonctionnement du matériel mais aussi de la qualité de la prestation. La priorité d’OMEO reste la satisfaction clients et leurs avis post installation permettent de challenger constamment la qualité de service.

Enfin, contrairement à d’autres installateurs, OMEO dispose du label et de la certification RGE (Reconnu Garant de l'Environnement), condition requise pour bénéficier du crédit d’impôt attaché à l’installation d’une chaudière à haute performance énergétique.