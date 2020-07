Comment trouver une mutuelle moins chère ? L'achat groupé arrive dans le secteur de la santé

Après le gaz, l'électricité, le fioul ou même les services bancaires, voici venu l'achat groupé d'assurance santé. Le principe est simple, plus il y aura de clients, moins ce sera cher. Alors que les hausses des tarifs des mutuelles sont régulièrement épinglées par les associations de consommateurs, Familles de France et le comparateur Selectra proposent un nouveau moyen de faire baisser cette facture (qui s'élève actuellement en moyenne à 700 euros par an, après avoir augmenté de 50% depuis 2006, selon l'UFC-Que-Choisir).

"L'objectif serait non seulement d'obtenir autour de 10% de baisse des frais d'assurance santé mais aussi d'accéder à des offres clairement présentées, permettant de vraiment comprendre à quoi on souscrit et de combien on sera remboursé. Car les remboursements souvent exprimés en pourcentage du plafond annuel de la Sécurité sociale ne parlent pas à grand monde", explique le cofondateur de Selectra, joint ce jeudi 23 juillet par LCI.