Livraison 100% écolo, aménagements inédits, 5000m²... Ikea va s'installer au cœur de Paris

23 boulevard de la Madeleine. À deux pas de la place de la Madeleine et du quartier de l’Opéra. Difficile de faire plus au centre de Paris. C’est précisément à cette adresse que le géant Ikea installera d’ici l’été 2019 son tout premier magasin "format centre-ville" en France : 5000m² de surface de vente, soit cinq fois plus petit que n'importe quel autre magasin de la marque. Cependant tout est relatif. Il ne faut pas oublier qu'il est ici question de Paris intra-muros.





Ikea dispose de trois autres magasins en centre-ville ailleurs en Europe : à Hambourg (Allemagne), à Stockholm (Suède), avec un concept entièrement dédié à la cuisine, et à Madrid (Espagne), entièrement consacré à la chambre et au sommeil.