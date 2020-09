Complémentaire santé : de 10% à 28% de remise en passant par un achat groupé

Plus de 14.000 personnes à la recherche d'une complémentaire santé compétitive se sont manifestées comme clients potentiels tout au long de l'été. Un nombre suffisamment massif pour ouvrir les portes à des réductions conséquentes d'au moins 10% et même de 28% pour la majorité des profils de retraités. Les propositions du gagnant de l'appel d'offres de ce premier achat groupé mené au niveau national dans le domaine de l'assurance santé ont été communiquées ce mercredi 23 septembre.

Le lauréat, Kovers, est une jeune mutuelle qui existe depuis 2017 et dont le siège est en Bourgogne, explique le comparateur en ligne Selectra, qui a organisé cette opération avec l'association de consommateurs Familles de France. Cette mutuelle s'adresse à tous : ceux qui souscrivent individuellement (retraités, travailleurs non salariés, étudiants, fonctionnaires et personnes sans emploi), les TPE et PME qui fournissent une couverture à leurs salariés ainsi que les salariés qui cherchent une surcomplémentaire en plus de leur contrat obligatoire.