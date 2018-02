Compteurs communicants Linky : Enedis s'y retrouve mais les consommateurs peut-être pas tant que ça

Avant, c’était comme ça : pour mesurer votre consommation d’électricité, chaque semestre, un employé doit venir relever le compteur. Et cela nécessitait souvent que vous soyez là. Cette absence d’automatisation avait d’autres limites : erreurs de facturation, part importantes de réclamations d’usagers, difficulté pour l’usager de connaitre clairement sa consommation détaillée sur des périodes courtes.





C’est notamment pour ça qu’a été lancé le programme Linky, mis en œuvre par Enedis, ex-ERDF, filiale à 100% d’EDF qui gère 95 % du parc de compteurs basse tension, et des programmes de compteurs communicants des autres distributeurs. Cette modernisation nécessite le remplacement de l’ensemble des compteurs électriques – il en existe 39 millions en France - et représente un investissement total de près de 5,7 milliards d’euros.





La modernisation, rappelle la Cour des comptes, a aussi des avantages pour les gestionnaires du réseau, notamment Enedis : réduire les pertes non techniques constituées en particulier de l’électricité consommée après le départ de l’occupant d’un logement et avant l’arrivée de l’occupant suivant et de maîtriser les coûts notamment par l’automatisation de certaines fonctions. Elle doit aussi permettre de mieux connaître le réseau pour traiter plus rapidement par l’identification immédiate des usagers isolés du réseau suite à un incident, les pannes et les congestions, pour détecter les fraudes ainsi que pour disposer des bilans des consommations par zone géographique. Et pour les fournisseurs, il s’agit d’améliorer le fonctionnement du marché et son ouverture à la concurrence par le développement de nouvelles offres différenciées.