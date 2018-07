Conduite sans assurance : un fichier pour faciliter la chasse aux fraudeurs

SANCTION -Le décret instaurant la création d'un fichier des assurés (FVA) a été publié ce mardi. Il doit permettre de verbaliser plus facilement les conducteurs sans assurance à partir du 1 er janvier 2019. Ils seraient 750.000 en France. Me Jean-Baptiste le Dall, spécialiste du droit routier, fait le tour de la question. En France, en 2016, 235 personnes ont trouvé la mort dans un accident routier impliquant un véhicule non assuré, soit 7% de la mortalité routière.