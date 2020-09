3 idées de placement pour son épargne forcée

Le confinement des populations, en France comme ailleurs, a entraîné une épargne forcée des particuliers qui, faute de pouvoir consommer et en attente de jours meilleurs ont mis de côté un bas de laine assez important, estimé à près de 55 milliards d’euros par une évaluation de l’OFCE, le centre de recherche en économie de Sciences Po. Nombreux sont ceux qui ont mis de l’argent de côté ces derniers mois et n’y ont toujours pas touché.

L’enveloppe la plus adéquate pour se constituer une épargne de précaution est le livret épargne, qu’il s’agisse de livrets défiscalisés de l’épargne réglementée comme le livret A ou le LDDS par exemple, ou bien d’un livret bancaire fiscalisé mais présentant un rendement parfois plus élevé. Ce placement sans risque, garanti en capital, offre également une disponibilité des fonds. Vous pouvez piocher à tout moment dans votre épargne pour payer vos dépenses inopinées. Vous pouvez également vous servir de ce support pour conserver des sous destinés à financer vos projets court-terme comme vos prochaines vacances ou votre prochaine voiture.

Le principal inconvénient du livret bancaire, c’est son rendement relativement faible. Pour bénéficier d’une performance accrue, on se tournera vers l’assurance-vie dont le fonds euros est également à capital garanti et qui offre un taux plus élevé selon le contrat et le type de fonds euros. Attention cependant, l’accès aux fonds euros alternatifs affichant un meilleur rendement sont désormais conditionnés à un versement minimal en unités de compte (UC). Ces UC ne sont pas garantis en capital mais offrent souvent des rendements plus attractifs que le fonds euros.

Compte tenu de sa fiscalité avantageuse au bout de 8 ans et la poche en UC, quasi obligatoire désormais pour souscrire un fonds euros performant, l’assurance-vie s’impose comme le support de choix pour placer son argent sur le moyen ou long terme : financement de sa résidence principale ou secondaire, financement des études de ses enfants, etc.

Vous ne savez pas comment choisir votre contrat ? Consultez notre guide complet et notre comparatif assurance-vie.