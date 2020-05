Ryanair reprendra ses vols en juillet mais sans condamner de siège

Le transporteur à bas coût irlandais Ryanair annonce mardi qu'il prévoit d'assurer 1.000 vols par jour vers 90% des destinations desservies avant la crise sanitaire à partir du mois de juillet. A condition évidemment que les gouvernements lèvent les restrictions sur les vols intra-européens et que les mesures sanitaires soient mises en place dans les aéroports.

La compagnie annonce justement une série de décisions visant à assurer la sécurité sanitaire de ses passagers et de son personnel. Ryanair effectuera des contrôles de température à l'entrée des aéroports, exigera le port du masque avant et pendant le vol et recommandera l'enregistrement en ligne, le téléchargement de la carte d'embarquement sur mobile ou encore de privilégier les bagages en cabine afin d'éviter les contacts. La compagnie dit s'inspirer de l'Asie où, selon elle, les prises de température et les masques ont fait leurs preuves pour les vols court-courrier.