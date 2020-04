Le plafond du paiement sans contact passera à 50 euros le 11 mai

Par peur de la transmission du coronavirus, les paiements en espèces ont fortement diminué ces dernières semaines. Résultat, les retraits aux distributeurs ont dégringolé de 60% fin mars, selon les chiffres communiqués par le Syndicat national de la banque et du crédit au Parisien. Dans le même temps au contraire, selon le groupement des cartes bancaires CB, l’utilisation du paiement sans contact a globalement augmenté de 4 % le mois dernier. Dans les boulangeries et les pharmacies, cette hausse atteint 6% et 10%. L’intérêt de relever le plafond des paiements sans contact est d’autant plus grand qu’avec la crise du coronavirus, le montant de nos achats moyens a lui aussi augmenté, comme le rappelle Europe 1, dépassant quatre fois sur dix les 30 euros.