"La panique ne se limite pas aux zones touchées" : les Français annulent en masse les voyages à l'étranger

La tendance, à peine moins catastrophique, est constatée à plus large échelle par les représentants des agences de voyages (Les Entreprises du voyage) et les tours-opérateurs (Seto). Dans un communiqué commun daté du 5 mars, ils alertent sur l'impact du Covid-19 sur le secteur du voyage. Les seuls tour-opérateurs notent par exemple "une baisse de l’activité en février de près de -25% avec une décroissance accrue lors de la dernière semaine (-60%) et un risque majeur d’annulations et de reports sur les commandes enregistrées". Existe-t-il pour autant des destinations de repli pour les congés à venir ? C'est assurément "prématuré", souligne auprès de LCI une porte-parole qui se dit dans l’impossibilité de dégager des tendances pour le moment.

Sur le terrain, Olivier Bourgine et son équipe ne cessent de répondre aux différentes questions des clients de son agence ... dont la plupart renonceront de toute façon à partir partir : "Je vais à tel endroit, y a-t-il un risque de contamination ? Si je vais à tel autre endroit, est-ce que je risque d'être concerné par un confinement et donc de rester bloqué là-bas ? Est-ce qu'une assurance-voyage me permettra d'annuler sans frais ?"