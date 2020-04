Comment expliquer la faible hausse des prix à la consommation ? L'éclairage de l'Insee

Il y a plusieurs facteurs. Déjà, la France a enregistré un net repli des prix de l'énergie, -4,0 % en mars sur un an, une baisse expliquée par la forte baisse des cours des produits pétroliers depuis le début de l’épidémie de coronavirus. Les prix du gaz, eux, reculent de -12,1%. Egalement, le confinement a fait chuter les prix des déplacements : -4,4% pour les transports aériens sur un an, -4,2% pour les transports ferroviaires.

En revanche, les produits frais ont connu une augmentation ?

Effectivement, ce sont les fruits et les légumes qui connaissent la plus forte hausse. Les prix des produits frais augmentent de +4,7 % sur un an, dont +4,8% pour les légumes et +5,1% pour les fruits. Leurs prix sont très volatils en fonction de la saison et des conditions météorologiques, donc il est difficile d'expliquer leur hausse en raison du confinement, par exemple.

Est-ce que les autres produits de consommation courante ont connu de telles hausses ?

Notre étude indique que non. Si nous regardons les produits fortement consommés depuis le début de la crise sanitaire, nous notons que les prix des produits d’entretien et de nettoyage baissent de -1,7% sur un an, et ceux des articles d'hygiène corporelle, de bien-être et produits de beauté reculent de -0,5%.

Qu'en est-il des denrées plébiscitées par les Français depuis la crise sanitaire ?

Ce n'est pas dans l'habitude de l'Insee, mais cette fois nous avons publié le détail de l'évolution des prix de nombreux produits alimentaires. Étonnement, on découvre que les prix des pâtes reculent de -0,6 % en mars sur un an, ceux du riz diminuent de -0,1 %, ceux de la farine de -0,5 % et ceux du sucre de -0,9 %.