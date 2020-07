L'UFC-Que Choisir et la CLCV saisissent le conseil d'État pour exiger le remboursement des voyages annulés

A les entendre, ce sont encore une fois les consommateurs qui trinquent. Les deux associations de défense de consommateurs UFC-Que Chosir et Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) ont annoncé ce lundi 6 juillet avoir saisi le conseil d'Etat pour contester l'ordonnance du gouvernement autorisant les agences de voyage à proposer un avoir, et non plus un remboursement, aux clients dont le séjour a été annulé à cause de la pandémie de Covid-19.

La semaine dernière, la Commission européenne a lancé une procédure d'infraction à l'encontre de dix pays de l'Union européenne, dont la France, pour défendre le droit des voyageurs à se faire rembourser en cas d'annulation de leurs séjours en raison du coronavirus.