Soldes d'été : c'est parti

Les soldes d'été démarrent ce 26 juin 2019 et prendront fin le 6 août 2019. Un rendez-vous que chacun attend avec impatience tant du côté des commerçants que des clients. Au cours des six semaines de soldes, les prix dans les magasins vont baisser progressivement. Pour écouler leur stock, certains commerçants envisagent une démarque jusqu'à moins 60%.



