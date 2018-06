Coupe du monde 2018 : comment les marques font-elles pour attirer les supporters ?

Lorsque les Bleus sont sur le terrain, les supporters grignotent davantage de pizzas, de bières, de glaces et de biscuits apéritifs. La Coupe du monde est en effet une aubaine pour les marques. Il suffit d'afficher les Bleus sur l'emballage ou de lancer des jeux concours pour augmenter ses ventes. Lors du dernier championnat mondial par exemple, près de 14 millions de Français ont pris part à ces jeux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.