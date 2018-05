Nos 5 spots incontournables pour apprendre à bricoler à Paris

L'enseigne entend bien faire tomber les murs. Le premier espace éphémère de la marque dédié au Do It Yourself - baptisé Make It - a pris ses quartiers dans le Marais. "Ni fab-lab, ni espace de cours de bricolage", cet endroit imaginé par deux collaborateurs de Leroy Merlin a pour objectif d'apporter une offre à une clientèle urbaine et jeune. Dans le mille ! Près de 200 m² sont mis à disposition des Parisiens pour apprendre et réaliser eux-mêmes les objets et les meubles. La location de l'espace est proposée clé en main : machines, outillage... et conseils d’un coach. L’espace sera ouvert jusqu'au 15 juin prochain.





Le + : Les tarifs défient toute concurrence : comptez 5 € l'heure de location. À ce prix-là, vous n'aurez plus envie de lâcher vos outils !





Make It

23, rue du Roi de Sicile (4e)