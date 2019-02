Courses : +2,6% en 2018, le panier moyen n'a jamais coûté aussi cher

*Enquête réalisée entre janvier et novembre 2018 dans 82 magasins par une équipe de 70 "veilleurs consommation" sur 35 départements. Ceux-ci ont relevé le prix de 3 gammes de produits (marques nationales, marques de distributeurs et premiers prix), sous format conventionnel et bio, dans trois types de surfaces de vente (hypermarchés, supermarchés et hard-discounts). Le panier contient 35 produits de consommation courante dans treize catégories : eaux, boissons chaudes, desserts, produits laitiers et œufs, surgelés, produits pour bébés, aliments pour animaux, biscuits et confiseries chocolatées, jus de fruit, confiture et pâte à tartiner, petits-déjeuners, lessives et produits d'entretien, produits d'hygiène corporelle.