Coût de l’action, calendrier… Bruno Le Maire détaille les conditions de l’entrée en Bourse de la FDJ

Acheter des parts dans la Française des Jeux (FDJ) est possible à partir de ce jeudi 7 novembre : la souscription s’ouvre ce jour aux particuliers. Ils devront débourser entre 16,50 et 19,90 euros pour une action, a annoncé le ministre de l’Economie Bruno Le Maire dans un entretien au Parisien. Une fourchette de prix qui n’est qu’indicative, puisque le prix définitif ne sera fixé qu’après la clôture de la période de la souscription, en fonction de la demande.

Cette clôture aura lieu le "mardi 19 novembre à 20 heures", a précisé Bruno Le Maire. La première cotation à la Bourse de Paris est prévue pour le 21 novembre. Le ministre a également fait savoir que le gouvernement avait fixé à 200 euros le seuil minimum de souscription.

L’Etat, qui possède actuellement 72% de la FDJ, va céder "un maximum" de 99,3 millions d'actions, soit 52% du capital. "Sur cette cession, nous sommes prêts à en réserver jusqu'à un tiers aux particuliers", déclare Bruno Le Maire. Près de 100 millions de titres vont être mis sur le marché. L’Etat tirerait ainsi entre 1,64 et 2 milliards d'euros de cette privatisation, qui valoriserait l'entreprise entre 3,15 et 3,8 milliards, selon des calculs de l'AFP. Le pactole potentiel de l'opération doit permettre d'abonder le fonds pour l'innovation et l'industrie.