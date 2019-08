Coût de la rentrée universitaire : les étudiants vont devoir dépenser davantage cette année

Cette moyenne globale donnée par la Fage comporte deux composantes :

• Les frais de vie courante, qui bondiront de 2,73% en moyenne au niveau national. Il s'agira alors de l'augmentation la plus marquée depuis la création de cet indicateur en 2002. Si cette hausse restera modérée en Île de France, elle explosera en revanche en régions (+3,4%). En cause, selon le syndicat étudiant : une augmentation forte du prix des loisirs et des produits de consommation (vêtements, nourriture, produits d'entretien et d'hygiène), associée à l'augmentation des loyers notamment. L'association étudiante précise également que la restauration universitaire (ticket RU) augmente de 5 centimes par repas dès septembre.





• Les frais de rentrée, en hausse pour leur part en moyenne de 1,4% à l'échelle du pays. Un chiffre que la Fage explique également par la conjugaison de plusieurs facteurs : l'inflation (environ 1,2% sur un an), l'augmentation de 1 euro de la Contribution de vie étudiante et de campus (CVE-C) destinée à financer les projets de vie au campus (mais dont sont exonérés les boursiers), la hausse de 2,56% au niveau national des complémentaires santé ainsi que l'envolée de 4,8% des frais pédagogiques.