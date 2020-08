Covid-19 : comment et où acheter un masque au meilleur prix ?

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, le masque est devenu un objet du quotidien et trouve même sa place désormais sur les marchés, étant vendu comme n’importe quel autre produit. Plafonné depuis le 1er mai à 0,95€ l'unité, le prix du masque jetable amorce une baisse et les soi-disant bonnes affaires fleurissent. Alors comment bien choisir son masque tout en faisant des économies ?

Ainsi, une boîte de 50 masques jetables peut coûter 25 euros dans ces magasins, soit le prix moyen au plus haut de la crise sanitaire. "Aujourd’hui, nous écoulons des stocks sur lesquels nous nous sommes engagés au moment où il y avait une véritable pénurie de masques. Demain nous serons à même de proposer des prix bien plus agressifs", explique Claude Auber, directeur du magasin Intermarché d’Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine.

La baisse des prix des masques s’explique notamment par l’acheminement de ces derniers. Pendant la pénurie, les masques fabriqués en Chine arrivaient en France par avion. Dorénavant, ils sont fabriqués en plus grande quantité et sont acheminés par bateau, ce qui réduit la note de 30%.

Pour Aude Jolly-Jaspart, docteur en pharmacie à Paris, la meilleure solution reste les masques lavables : "5 masques lavables à 30 lavages avec une filtration à plus de 90%, c'est vraiment le plus intéressant pour les familles." Plus écologiques et plus économiques, ces masques permettent notamment à une famille de quatre personnes de réduire de moitié le budget mensuel des masques.