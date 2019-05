Crédit conso : arnaque ou bonne idée ?

Alors que l’encours des crédits à la consommation en janvier 2019 atteignait les 179 millions d’euros selon la Banque de France et que la souscription à ce type de crédit connaît une recrudescence depuis quelques mois, nous nous interrogerons ici sur la pertinence du recours au crédit à la consommation. Retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur le crédit conso, nos conseils pour choisir le plus adapté à votre situation et le plus intéressant mais aussi comment financer ses dépenses sans avoir recours au crédit conso.