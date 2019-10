Crédit d'impôt "frais de garde d'enfant" : les montants, plafonds et conditions pour récupérer jusqu'à 1.150 € par enfant

Pour le "crédit d'impôt garde d'enfant", les dépenses sont remboursées à 50% par le fisc dans la limite de 2.300 euros par enfant gardé. Le crédit d'impôt reversé est donc plafonné à 1.150 euros pour chacun. Ces chiffres sont divisés par deux pour chaque foyer fiscal en cas de résidence alternée (maximum 1.150 euros de dépenses prises en compte, soit jusqu'à 575 euros de crédit d'impôt).

À noter que seules les dépenses réellement supportées par les parents sont comptabilisées. Pas question donc d'intégrer au montant les aides éventuelles - versées par la Caisse des allocations familiales (Caf) ou par l'employeur notamment. En outre, seuls les frais de garde en eux-mêmes sont considérés : les frais de nourriture ne sont donc pas pris en compte.

Exemple :

Vous confiez votre enfant à une assistante maternelle que vous rémunérez 4.500 euros par an (salaire et cotisations). Vos aides de la Caf s'élèvent à 3.500 euros. Il reste donc 1.000 euros à votre charge. Le crédit d'impôt sera donc de 500 euros.

Pour le "crédit d'impôt salarié à domicile", jusqu'à 50% des dépenses sont également remboursées mais pour des plafonds plus élevés. Les dépenses, qui englobent alors les éventuels autres frais d'emploi à domicile (femme de ménage, jardinier, cours particuliers parmi tant d'autres exemples, sont en effet retenues dans la limite de 12.000 euros par an majorés de 1.500 euros par enfant à charge et dans la limite de 15.000 euros. Autrement dit, lorsque le foyer compte un enfant, le crédit d'impôt atteint ainsi un maximum de 6.750 euros (soit des dépenses prises en compte dans la limite de 13.500 euros). Pour deux enfants ou plus, le remboursement potentiel est limité à 7.500 euros (soit des dépenses prises en compte dans la limite de 15.000 euros).

À noter que la première année, le plafond des dépenses est augmenté de 3.000 euros pour atteindre donc 18.000 euros dans le cas d'un foyer avec deux enfants (soit un crédit d'impôt de 9.000 euros maximum). Enfin, en cas d'invalidité du contribuable ou de la personne à charge, le plafond des dépenses est porté à 20.000 euros (soit un crédit d'impôt de 10.000 euros maximum).