Crédit d'impôt "emploi d'un salarié à domicile" : montant, plafonds, prestations... comment récupérer jusqu'à 10.000 € ?

MODE D'EMPLOI- Garde d'enfant, femme de ménage, jardinier... de nombreux services à la personne ouvrent droit à des crédits d'impôt pour les particuliers y ayant recours. Cet avantage fiscal actuellement perçu avec un décalage d'un an pourrait à l'avenir être mensualisé. D'ici là, voici comment cela fonctionne.

• Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes

• Garde d'enfants chez soi ou partagée avec une autre famille (à noter que le recours à la crèche, la garderie ou l'assistante maternelle ouvre droit à un "crédit d'impôt pour frais de garde de jeunes enfants" hors domicile et non au "crédit d'impôt pour l'emploi à domicile" qui fait pour sa part l'objet de cet article).

Les dépenses donnant lieu, donc, à un crédit d'impôt de 50% sont plafonnées à 12.000 euros par an (soit un remboursement de 6.000 euros), éventuellement majorées jusqu'à 20.000 euros (10.000 euros de remboursement) selon les situations. Ce plafond est par exemple augmenté de 1.500 euros par enfant à charge (750 euros en cas de résidence alternée) et par membre du foyer âgé de plus de 65 ans (ou par ascendant de plus de 65 ans, en perte d'autonomie, habitant de son côté et pour lequel vous engagez des dépenses chez lui).

Exemple :

Une famille avec deux enfants employant une garde d'enfant à domicile à plein temps et un jardinier à l'occasion : dans son cas, le plafond atteint 15.000 euros (12.000 + 2 x 1.500). Le crédit d'impôt sera donc au maximum de 7.500 euros. Ce ménage a versé 17.000 euros au total sur l'année (16.200 euros pour la nounou, aides de la Caisse des allocations familiales déduites, et 800 euros pour le jardinier). Finalement, 9.500 euros resteront donc à sa charge (17.000 - 7.500). Autrement dit, tant que le total des dépenses ne dépasse pas 15.000 euros, la moitié sera finalement remboursée par l'État sous la forme d'un crédit d'impôt. Mais au-delà de ce plafond, l'intégralité de la dépense restera à sa charge.

Attention cependant, des limites plus réduites s'appliquent aux prestations suivantes : 500 euros de dépenses par an (donc un crédit d'impôt de 250 euros) pour du petit bricolage, 3.000 euros de dépenses par an (donc un crédit d'impôt de 1.500 euros) pour de l'assistance informatique et 5.000 euros de dépenses par an (donc un crédit d'impôt de 2.500 euros) pour du jardinage. A noter que, dans la plupart des cas, les avantages fiscaux cumulés sont plafonnés à 10.000 euros.