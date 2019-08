Crédit d'impôt : pourquoi faut-il rembourser ?

Mi-janvier 2019, 6,2 millions des contribuables avaient reçu un acompte du fisc pour le crédit d'impôt. Ils avaient perçu 600 euros en moyenne, une somme calculée sur la base des revenus 2017. Mais depuis, ils ont rempli une nouvelle déclaration et leur situation a changé. Près de 1,7 million d'entre eux doivent donc désormais rembourser ce qu'ils ont perçu. Ils ont jusqu'au 15 septembre 2019 pour le faire soit en ligne, soit par courrier.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.