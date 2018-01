Crédit immobilier : les nouvelles règles pour résilier votre assurance-emprunteur

RÉFORME - Assurance de prêt immobilier trop coûteuse ? La loi vous autorise désormais à partir chez un concurrent chaque année et non plus impérativement dans les 12 mois qui suivent sa souscription. Sous réserve toutefois que le Conseil constitutionnel n'invalide pas cette mesure. L'institution doit rendre sa décision le 12 janvier.